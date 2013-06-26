У Києві вже нема куди складати знесені кіоски
06:40, 26 червня 2013Політика
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У середу, 26 червня, відбудеться колегія Київської міськдержадміністрації щодо порушень з розташуванням МАФів у Києві.
Знищення МАФів
Про це повідомив радник голови КМДА Олександр Мазурчак під час прямої телефонної лінії "Контактний центр м. Києва".
За словами Мазурчака, у Києві досить багато незаконно встановлених МАФів, які необхідно демонтувати.
Як сказав радник голови КМДА, існує проблема з місцями, де демонтовані МАФи мають зберігатися.
Мазурчак назвав “тимчасовим явищем” складування МаФів біля житлових будинків.
“Ми зараз визначаємося з додатковими місцями по складуванню, тому що ті дві площадки, які в нас були, вже повністю забиті. Нам сьогодні треба зняти більше 5 тисяч МАФів”, - повідомив він.
За словами Мазурчака, пізніше ці МАФи будуть “розбиратися і знищуватися, щоб їх знову не могли встановити в інших місцях”.
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