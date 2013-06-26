У Києві вже нема куди складати знесені кіоски

Про це повідомив радник голови КМДА Олександр Мазурчак під час прямої телефонної лінії "Контактний центр м. Києва".

За словами Мазурчака, у Києві досить багато незаконно встановлених МАФів, які необхідно демонтувати.

Як сказав радник голови КМДА, існує проблема з місцями, де демонтовані МАФи мають зберігатися.

Мазурчак назвав “тимчасовим явищем” складування МаФів біля житлових будинків.

“Ми зараз визначаємося з додатковими місцями по складуванню, тому що ті дві площадки, які в нас були, вже повністю забиті. Нам сьогодні треба зняти більше 5 тисяч МАФів”, - повідомив він.

За словами Мазурчака, пізніше ці МАФи будуть “розбиратися і знищуватися, щоб їх знову не могли встановити в інших місцях”.