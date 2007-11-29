Ганна Герман: зима ваша, весна наша!

"Хай оголошують про коаліцію, хай висувають своїх кандидатів, це їх проблеми", - так народний депутат від ПР Ганна Герман відповіла на запитання "Інтермедіаконсалтинг",чи буде Партія регіонів підтримувати кандидатуру Арсенія Яценюка на пост спікера ВР, якщо таку запропонує блок НУ-НС.

“Я вам скажу, що тепер наш девіз такий: "Зима ваша, весна наша! Ось на цьому і зупинимося!” - відповіла Ганна Герман.