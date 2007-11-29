Ганна Герман: зима ваша, весна наша!
11:20, 29 листопада 2007Політика
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Коментар з приводу коаліції
"Хай оголошують про коаліцію, хай висувають своїх кандидатів, це їх проблеми", - так народний депутат від ПР Ганна Герман відповіла на запитання "Інтермедіаконсалтинг",чи буде Партія регіонів підтримувати кандидатуру Арсенія Яценюка на пост спікера ВР, якщо таку запропонує блок НУ-НС.
“Я вам скажу, що тепер наш девіз такий: "Зима ваша, весна наша! Ось на цьому і зупинимося!” - відповіла Ганна Герман.
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