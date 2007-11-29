Луценко триматиме двері для Литвина відкритими

Двері демократичної коаліції для Блоку Литвина залишаються відкритими, сказав журналістам член фракції НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО спростував інформацію про те, що окремі депутати від Блоку Литвина виявили бажання приєднатись до демократичної коаліції. Він нагадав, що саме індивідуальне членство у коаліції стало підставою для розпуску попереднього складу парламенту.

Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, о у разі, якщо фракція Блоку Литвина зробить заяву про бажання стати членом коаліції, «ми з великим задоволенням розглянемо таку заяву».

За його словами, одним із пунктів угоди передбачено входження або вихід фракцій із демократичної коаліції.

«Будь-яка фракція, що поділяє наші стратегічні підходи до розвитку України, може до неї (угоди – УНІАН) приєднатись. І Блок Литвина у багатьох принципових речах співпадає з демократичним баченням розвитку України, і двері для нього були і є відкриті», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він повідомив, що представники демократичної коаліції не обговорювали питання можливої підтримки кандидатури на посаду голови ВР ні з Блоком Литвина, ні з Партією регіонів.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, фракція НУ-НС сприймає Партію регіонів як опозиційну силу, але якщо Партія регіонів з тих чи інших причин виявить бажання підтримати кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду спікера, НУ-НС не буде проти.