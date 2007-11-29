Тарасюк вимагає звільнити Балогу

Народний депутат України Борис ТАРАСЮК (фракція НУ-НС) виступає за відставку Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, «БАЛОГА робив усе для того, щоб ускладнити процес створення коаліції».

Б.ТАРАСЮК зауважив, що «хтось має відповідати і за провал виборчої кампанії, і за скандали, пов’язані із формуванням коаліції».

На його думку, за все це має нести відповідальність, зокрема, В.БАЛОГА.