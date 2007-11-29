Тарасюк вимагає звільнити Балогу
11:29, 29 листопада 2007Політика
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"Хтось має відповідати..."
Народний депутат України Борис ТАРАСЮК (фракція НУ-НС) виступає за відставку Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.
За його словами, «БАЛОГА робив усе для того, щоб ускладнити процес створення коаліції».
Б.ТАРАСЮК зауважив, що «хтось має відповідати і за провал виборчої кампанії, і за скандали, пов’язані із формуванням коаліції».
На його думку, за все це має нести відповідальність, зокрема, В.БАЛОГА.
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