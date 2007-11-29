Березовський: Ахметову ФСБ не допоможе

Російський бізнесмен Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає, що Юлія ТИМОШЕНКО на наступних президентських виборах в Україні переможе Віктора ЮЩЕНКА і Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку він висловив у інтерв`ю газеті "Сегодня" від 29 листопада 2007 року.

«Якщо вона (Ю.ТИМОШЕНКО) висуне свою кандидатуру, то стане президентом, перемігши і В.ЮЩЕНКА, і В.ЯНУКОВИЧА», - сказав Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

«До речі, у В.ЯНУКОВИЧА стратегічного майбутнього я не бачу. Партія регіонів може розколотися на дві половини. "Совкова" частина піде за В.ЯНУКОВИЧЕМ, а "бізнесова" - за Рінатом АХМЕТОВИМ. Йому ж треба якось легалізовуватися на Заході. І ФСБ йому не допоможе, якщо його почнуть пресувати», - додав він.

Також він вважає, що складнощі з формування коаліції НУ-НС і БЮТ виникали через «особисті взаємини ЮЩЕНКА і ТИМОШЕНКО», що сильно шкодять демократичному процесу в Україні. «Але оскільки альтернативи їхньому союзу не існує, то в решті решт вони зможуть знайти компроміс», - зазначив він.

Також Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає, що В.ЮЩЕНКО «чинить опір прем`єрству ТИМОШЕНКО» оскільки боїться її.

«Він (В.ЮЩЕНКО) боїться того, що вона стане реальним політичним лідером країни. Він дійсно побоюється, що Ю.ТИМОШЕНКО фактичне лідерство реалізує у формальне, тобто стане наступним президентом», - сказав він.