Лічильна комісія ВР не змогла обрати собі голову

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член Лічильної комісії Сергій ЛАРІН (Партія регіонів).

За його словами, 10 членів комісії проголосували за кандидатуру Євгена ШАГО (фракція БЮТ).

С.ЛАРІН зауважив, що цю кандидатуру підтримували представники фракцій БЮТ і НУ-НС.

При цьому він повідомив, що за кандидатуру Ярослава СУХОГО (Партія регіонів) проголосувало 9 членів Лічильної комісії.

За словами С.ЛАРІНА, для того, щоб голова Лічильної комісії був обраний, необхідно, щоб за нього проголосувало не менше 11 членів комісії.

Він додав, що зараз триватимуть консультації і переговори з приводу кандидатури на посаду голови Лічильної комісії.