НУ-НС проголосує за Тимошенко з різним ступенем радості

Член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає непринциповим питання, коли відбудеться голосування за затвердження кандидатів на посади прем’єр-міністра і голови Верховної Ради, принциповим є домовленість, що голосування буде позитивними.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він нагадав, що члени фракції НУ-НС обговорять кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА після його повернення із закордонного відрядження.

Він підтвердив, що кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на посаду голови ВР запропонував саме Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

На запитання, коли повернеться А.ЯЦЕНЮК, Ю.ЛУЦЕНКО переадресував питання самому міністру. Водночас, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, він чекає лише приємних сюрпризів під час голосування по кандидатурі А.ЯЦЕНЮКА.

Також він висловив впевненість, що НУ-НС одностайно підтримає кандидатуру лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра. «І вони (депутати від НУ-НС), як відповідальні політики, натиснуть з більшим чи меншим почуттям радості кнопку під час голосування за прем’єр-міністра», - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО вчергове наголосив, що дата голосування за кандидатури спікера і глави уряду залежатиме від того, коли А.ЯЦЕНЮК повернеться в Україну.

«Це може бути сьогодні, завтра, у вівторок», - сказав він, додавши, що головне - не дата, а створення механізму ухвалення відповідних рішень - «де більшість народних депутатів і очевидні їх наміри формувати нові законодавчу і виконавчу гілки влади», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Коментуючи підписання угоди про створення демократичної коаліції, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що в нього святковий настрій, оскільки підписання є перемогою здорового глузду і перемогою відповідальних політиків. Він висловив сподівання, що перемога політиків, які не зраджують, а ведуть послідовну політику, і виконують зобов’язання перед виборцями, стане нормою.

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 листопада, міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК відбув до Мадрида для участі у 15-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ. Засідання Ради міністрів ОБСЄ проходитиме 29-30 листопада.

Сьогодні у ВР керівники фракцій БЮТ та НУ-НС В`ячеслав КИРИЛЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО підписали угоду про створення демократичної коаліції. До угоди є додаток з підписами 228 народних депутатів, які увійдуть до цієї коаліції.

Водночас демократична коаліція перенесла на завтра вирішення питання щодо кандидатур прем’єр-міністра України і голови Верховної Ради через відсутність кандидата на посаду спікера міністра закордонних справ А.ЯЦЕНЮКА.