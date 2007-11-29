У ВР офіційно оголосили про створення коаліції (доповнена)

У Верховній Раді України офіційно оголошено про створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та блоком “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, під час офіційного оголошення про створення коаліції БЮТ та НУ-НС члени цих двох фракцій аплодували стоячи, а решта присутніх у сесійній залі народних депутатів з фракцій Блоку Литвина, Партії регіонів та КПУ залишилися на своїх місцях і не аплодували.

Головуючий на засіданні ВР Роман ЗВАРИЧ оголосив, що до демократичної коаліції увійшло 227 депутатів.

Після оголошення про створення коаліції лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО було вручено великий кошик з квітами трьох кольорів.