Верховна Рада закрилася до вівторка

У Верховній Раді України оголошено перерву до вівторка, 4 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головуючий на засіданні ВР, член тимчасової президії Роман ЗВАРИЧ.

Він нагадав, що згідно з регламентом після формування коаліції наступним питанням є обрання голови Верховної Ради.

Крім того, Р.ЗВАРИЧ нагадав, що висувати кандидатури на посаду голови ВР можуть як окремі народні депутати, так і фракції. За його словами, для того щоб фракції могли висунути свої кандидатури, необхідно провести консультації. З цією метою, за словами Р.ЗВАРИЧА, і оголошується перерва до вівторка, 4 грудня.

Р.ЗВАРИЧ також нагадав, що парламент досі остаточно не ухвалив рішення щодо переліку комітетів та предметів їх відання.