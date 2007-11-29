Плющ сказав, чому він не підписав угоду з БЮТ

Народний депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Іван ПЛЮЩ не підписав угоду про створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

За словами І.ПЛЮЩА, він не підписав угоду через те, що залишається прибічником “широкої” коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада, після завершення першого засідання ВР VI скликання, планувалося підписання угоди про створення коаліція демократичних сил.

Однак головуюча у той день на засіданні ВР представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА оголосила, що наступне пленарне засідання відбудеться у четвер, 29 листопада.

Після того депутати з фракції НУ-НС повідомили журналістам, що 8 народних депутатів від блоку не підписали угоду про створення демократичної коаліції. За їхніми словами, угоду не підписали Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНІЩУК, Іван КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ та Ігор ПАЛИЦЯ.

Пізніше І.ПАЛИЦЯ підписав угоду, однак інші вищеназвані депутати відмовлялися її підписувати.

28 листопада керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА повідомив, що після зустрічі з Президентом усі члени фракції НУ-НС, які раніше відмовлялися підписувати угоду про створення демкоаліції, зробили це.

Сьогодні у Верховній Раді було офіційно оголошено про створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та блоком “Наша Україна – Народна самооборона”. Головуючий на засіданні ВР Роман ЗВАРИЧ оголосив, що до демократичної коаліції увійшло 227 депутатів.