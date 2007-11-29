Литвин заявляє, що фактично коаліції немає

Формально коаліція проголошена, а фактично її немає.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив: «я думаю, що на сьогоднішній день коаліції немає». «Є формально проголошена коаліція, а фактично її немає. Бо якби вона була, то, очевидно, ми б зараз розглядали кадрові питання», - додав він.

На запитання журналістів, чи працюватиме він в опозиції, чи це буде конструктивна опозиція, В.ЛИТВИН відповів, що він категорично проти того, щоб робити якісь дефініції.

Він також повідомив, що працюватиме як народний депутат України в комітеті ВР з питань освіти і науки.

Відповідаючи на запитання, чи Блок Литвина братиме участь у голосуванні за кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови ВР, він зазначив, що його фракція братиме учать у голосуванні, але «питання в тому, чи це буде позитивне, чи негативне рішення».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді було офіційно оголошено про створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та блоком “Наша Україна – Народна самооборона”. Головуючий на засіданні ВР Роман ЗВАРИЧ оголосив, що до демократичної коаліції увійшло 227 депутатів.