Чорновіл лякає блокуванням трибуни

Фракція Партії регіонів не допустить пакетного голосування за посаду прем’єр-міністра та голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

Він нагадав, що минулого скликання демократична коаліція намагалась провести пакетне голосування, але тоді Партія регіонів не дала це зробити, заблокувавши парламентську трибуну.

У разі чергової спроби, Т.ЧОРНОВІЛ обіцяє повторити блокування трибуни.

Водночас він підтвердив готовність Партії регіонів висунути кандидатуру на посаду віце-спікера, якщо буде остаточно зрозуміло, що Партія регіонів працюватиме в опозиції.

Він підкреслив, що поки що прізвище кандидата на посаду віце-спікера не обговорювалось.