Тимошенко: Україна розвалена на клітинному рівні

Персональний склад уряду демократична коаліція почне обговорювати наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Мені дуже хотілось би, щоб наші команди пройшли цей шлях чітко, злагоджено і без будь-яких не ефективних протистоянь», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що очолювана нею політична сила жодним словом, жодним підписом, жодною заявою, жодною дією не порушила зобов’язань, наданих суспільству під час виборчої кампанії. «Ми надалі будемо тримати кожне дане слово», - сказала лідер БЮТ.

За її словами, головною метою створення демократичної коаліції є «створення команди уряду, яка буде складатись не з крадіїв, корупціонерів, не з кримінальних бізнесменів. Ми створимо уряд з справжніх професіоналів, які зможуть зробити глибокі реформи в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона констатувала, що сьогодні в Україні немає порядку. «Розвал буквально на клітинному рівні, в кожній сфері, починаючи від нечесної приватизації, закінчуючи дуже великими вадами в правосудді, в побудові державної влади, соціальних питаннях – в кожній клітині нашого суспільного життя потрібно навести гармонійний, чіткий і зрозумілий для людей порядок», - підкреслила лідер БЮТ. Вона додала, що головна мета демкоаліції - дати людям розуміння, що в країні відбуваються глибокі, системні зміни, які приносять їм користь.