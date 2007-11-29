Луценко не виключає, що Плюща виженуть з фракції

Заступник лідера фракції НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що Іван ПЛЮЩ може бути виключений з фракції, якщо не підпише угоду про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, І.ПЛЮЩ повинен найближчим часом визначитися, чи приєднається він до складу коаліції.

«Якщо він прийде у більшість, то ми будемо раді цьому, якщо ні – то, очевидно, він не матиме місця у фракції, яка є відповідальною перед виборцями», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що І.ПЛЮЩ є особливою фігурою з особливим шляхом у політиці. «Очевидно, і в більшість він хоче прийти своєю особливою дорогою», - сказав заступник лідера фракції НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” І.ПЛЮЩ не підписав угоду про створення демократичної коаліції. Він пояснив сьогодні, 29 листопада, що не підписав угоду, оскільки залишається прибічником “широкої” коаліції.