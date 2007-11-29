Плющ хоче виправити помилку Кучми

Як повідомляв УНІАН, народний депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Іван ПЛЮЩ не підписав угоду про створення демократичної коаліції, оскільки залишається прибічником “широкої” коаліції.

«Ви знаєте, що у 2002 році, коли я балотувався по мажоритарному округу, мене запитували, до якої політичної сили належу. Я сказав – у єдності за нашу єдину Україну», - наголосив він.

І.ПЛЮЩ нагадав слова екс-Президента Леоніда КУЧМИ про те, що найбільшою його помилкою за часів президентства було те, що він у 2002 році не об’єднав «Нашу Україну» з блоком «За єдину Україну».

За словами І.ПЛЮЩА, за час роботи у парламенті він переконався, що будувати країну «половиною дуже важко і дуже часто нерезультативно, тому для того, щоб парламент був дієздатним, потрібно, щоб до більшості входило 300 депутатів». І.ПЛЮЩ зауважив, що навіть колись така норма була у регламенті ВР, але з часом її виключили.

Він погоджується, що створити коаліцію у складі 300 депутатів дуже важко, але для того, щоб завершити політичну реформу і продовжити реформування України, необхідно саме 300 голосів.

За словами І.ПЛЮЩА, без такої конституційної коаліції весь час доведеться звертатись через референдуми до народу. «Я не думаю, що це кращий варіант», - сказав він, зауваживши, що всі розуміють, що політичну стабільність можна забезпечити лише за умови існування порозуміння між усіма політичними силами країни.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада, після завершення першого засідання ВР VI скликання, планувалося підписання угоди про створення коаліція демократичних сил.

Однак головуюча у той день на засіданні ВР представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА оголосила, що наступне пленарне засідання відбудеться у четвер, 29 листопада.

Після того депутати з фракції НУ-НС повідомили журналістам, що 8 народних депутатів від блоку не підписали угоду про створення демократичної коаліції. За їхніми словами, угоду не підписали Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНІЩУК, Іван КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ та Ігор ПАЛИЦЯ.

Пізніше І.ПАЛИЦЯ підписав угоду, однак інші вищеназвані депутати відмовлялися її підписувати.

28 листопада керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА повідомив, що після зустрічі з Президентом усі члени фракції НУ-НС, які раніше відмовлялися підписувати угоду про створення демкоаліції, зробили це.

Сьогодні у Верховній Раді було офіційно оголошено про створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та блоком “Наша Україна – Народна самооборона”. Головуючий на засіданні ВР Роман ЗВАРИЧ оголосив, що до демократичної коаліції увійшло 227 депутатів.