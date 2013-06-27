ЗМІ: У протестах у Туреччині могли брати участь військові

Минулої ночі в турецькій столиці поліція знову застосувала водомети і сльозогінний газ для розгону маніфестантів.

Як передає ІТАР-ТАСС, акції не носять масового характеру, але проспект Дікмен, що проходить центральними кварталами міста, вже понад тиждень залишається головною "гарячою точкою" міста і всієї країни.

Сьогодні на ранок комунальні служби розчистили проспект від барикад і завалів, рух транспорту відновлений. Тим часом вночі маніфестанти вже за відпрацьованою схемою перегородили проїжджу частину підручними засобами, і почали закидати поліцейський транспорт і піші загони камінням. Після спроб закликати протестувальників до порядку поліція застосувала водомети і газ. Є затримані.

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На цьому фоні в столичному парку Кугулу і в інших містах Туреччини вночі продовжилися форуми активістів. Чисельність учасників протестів значно знизилася, але люди почали глибоко обговорювати політичні проблеми в мирному руслі. Масштаби агітації та антиурядової пропаганди у соціальних мережах також знизилися, проте не зникли повністю. Активно обговорюються теми "поліцейської жорстокості", "брехні влади" і спроб уряду контролювати соціальні мережі.

Крім того, з'явилася непідтверджена інформація про те, що в протестах у країні брали участь і діючі військовослужбовці. Міністр національної оборони Ісмет Йілмаз у зв'язку з цим попросив надати йому список цих осіб. "Відставні військові мене не цікавлять, але якщо там були діючі, хай мені дадуть список. Сподіваюся, таких інцидентів все ж таки не було", - сказав він. Підтвердження участі військовослужбовців у протестах може сколихнути громадськість, яка пам'ятає, що армія вже не раз втручалася у політичні процеси в республіці.