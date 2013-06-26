Тисячі маніфестантів знову вийшли на вулиці Стамбула

Про це повідомляє інтернет-портал газети Hurriyet Daily News.

Масштабні антиурядові демонстрації, які більше трьох тижнів не припиняються по всій Туреччині, почалися з мітингу протесту проти вирубки дерев у парку Гезі в центрі Стамбула.

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У суботу кілька тисяч людей зібралися на площі Таксим у Стамбулі, щоб вшанувати пам'ять чотирьох осіб, загиблих під час нещодавніх акцій протесту.

Як повідомляє газета, у вівторок ввечері люди зібралися на площі, щоб висловити протест у зв'язку із звільненням до суду поліцейського, підозрюваного у вбивстві маніфестантів. Аналогічні акції пройшли в ряді інших міст по всій країні, - відзначає РІА Новости.

Повідомляється, що у вівторок демонстрація в Стамбулі пройшла мирно, поліція вжила посилених заходів для забезпечення порядку.