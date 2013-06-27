Азаров мав «відвертий обмін думками» з представниками МВФ

Прем'єр-міністр України Микола Азаров обговорив із представниками Міжнародного валютного фонду питання економічного розвитку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час нагородження преміями Кабінету міністрів за особливі досягнення молоді в розвитку України.

«У мене щойно закінчилася зустріч із Міжнародним валютним фондом, із новим керівником місії МВФ в Україні. Відбувся достатньо відвертий обмін думками про стан світової економіки, про стан фінансів України», - сказав Азаров.

Він зазначив, що йшлося про стан економіки України. «Ми говорили про ті ризики, які можуть бути, про те, що треба зробити, щоб ці ризики були мінімальними», - зазначив Азаров.

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За його словами, в уряду є чітке розуміння того, що, незважаючи на всі ризики й непросту ситуацію в світовій економіці, в уряду є твердий фундамент.

«А в основі цього твердого фундаменту, перш за все, розуміння того, що треба робити. Коли цього розуміння немає, починається метання», - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, делегація представників Міжнародного валютного фонду в середу, 26 червня, провела зустріч із першим віце-прем'єр-міністром України Сергієм Арбузовим, у ході якої сторони обговорили питання співробітництва й домовилися продовжити активний діалог із метою досягнення домовленості за новою програмою співробітництва.

У 2013 році місія МВФ відвідувала Україну двічі. Підсумком роботи місії стала заява тодішнього керівника місії Фонду Крістофера Джарвіса про те, що МВФ має намір продовжити діалог із Україною щодо співробітництва в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми мають стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту та дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського та енергетичного секторів із метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання та створення нових робочих місць.