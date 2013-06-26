Арбузов зустрівся з новим керівником Місії МВФ

В рамках візиту було проведено зустріч з Першим віце-прем’єр-міністром України Сергієм Арбузовим та міністрами економічного блоку Уряду. Також представлено нового керівника Місії МВФ в Україні - Ніколая Георгієва. Він замінив на цьому посту Крістофера Джарвіса, повідомили в прес-службі першого віце-прем’єр-міністра.

У ході зустрічі сторони обговорили питання співробітництва України з Міжнародним валютним фондом та домовились продовжувати активний діалог з метою досягнення домовленості щодо нової програми співробітництва.