Арбузов зустрівся з новим керівником Місії МВФ

19:57, 26 червня 2013
Суспільство
314 0

26 червня в Україні перебувала делегація представників Міжнародного валютного фонду.

мвф / Фото : tandempost.com

В рамках візиту було проведено зустріч з Першим віце-прем’єр-міністром України Сергієм Арбузовим та міністрами економічного блоку Уряду. Також представлено нового керівника Місії МВФ в Україні - Ніколая Георгієва. Він замінив на цьому посту Крістофера Джарвіса, повідомили в прес-службі першого віце-прем’єр-міністра.

У ході зустрічі сторони обговорили питання співробітництва України з Міжнародним валютним фондом та домовились продовжувати активний діалог з метою досягнення домовленості щодо нової програми співробітництва.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter