Арбузов зустрівся з новим керівником Місії МВФ
19:57, 26 червня 2013Суспільство
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26 червня в Україні перебувала делегація представників Міжнародного валютного фонду.
Сергій Арбузов провів зустріч із новим керівником Місії МВФ / Фото : tandempost.com
В рамках візиту було проведено зустріч з Першим віце-прем’єр-міністром України Сергієм Арбузовим та міністрами економічного блоку Уряду. Також представлено нового керівника Місії МВФ в Україні - Ніколая Георгієва. Він замінив на цьому посту Крістофера Джарвіса, повідомили в прес-службі першого віце-прем’єр-міністра.
У ході зустрічі сторони обговорили питання співробітництва України з Міжнародним валютним фондом та домовились продовжувати активний діалог з метою досягнення домовленості щодо нової програми співробітництва.
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