Тимошенко шкодує, що Партія регіонів не зробила висновків
14:03, 29 листопада 2007Політика
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БЮТ розповість про спроби підкупу
Найближчими днями БЮТ планує провести прес-конференцію, на якій будуть оприлюднені дані про намагання Партії регіонів підкупити депутатів від БЮТ.
Як повідомляє сайт БЮТ, за словами лідера блоку Юлії ТИМОШЕНКО, депутатам пропонують гроші, посади, бізнес тощо.
«З корупцією у парламенті нарешті потрібно покінчити, і мені шкода, що Партія регіонів не зробила висновків з розпуску парламенту за корупцію і почала нове скликання ВР знову з кулуарного підкупу депутатів», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
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