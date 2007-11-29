Тимошенко шкодує, що Партія регіонів не зробила висновків

14:03, 29 листопада 2007
Політика
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БЮТ розповість про спроби підкупу

Найближчими днями БЮТ планує провести прес-конференцію, на якій будуть оприлюднені дані про намагання Партії регіонів підкупити депутатів від БЮТ.

Як повідомляє сайт БЮТ, за словами лідера блоку Юлії ТИМОШЕНКО, депутатам пропонують гроші, посади, бізнес тощо.

«З корупцією у парламенті нарешті потрібно покінчити, і мені шкода, що Партія регіонів не зробила висновків з розпуску парламенту за корупцію і почала нове скликання ВР знову з кулуарного підкупу депутатів», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

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