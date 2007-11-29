БЮТ хоче поставити Яценюка на відкрите голосування

Блок Юлії Тимошенко ініціюватиме відкрите голосування по кандидатурі на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив заступник керівника фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, БЮТ вноситиме пропозицію проголосувати в залі за кандидатури на посаду голови та заступників голови парламенту.

«Це б дійсно відповідало ситуації, тому що таємне голосування - це ще спадок «мажоритарного» парламенту, і це вже стало формальною традицією», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, парламент має право постановою змінити порядок голосування. Він також не виключає, що у разі підтримки більшістю депутатів голосування можна провести «в пакеті».

Коментуючи намір Партії регіонів блокувати парламентську трибуну у разі проведення «пакетного голосування», О.ТУРЧИНОВ наголосив, що коаліція цього не боїться.

«Блокувати, не блокувати - будь ласка. Вони вже сьогодні хотіли блокувати, але не знали, за що зачепитися, і так вже з лупою перевіряли підписи (під коаліційною угодою – УНІАН), шукали людей, яких немає в залі, але люди приїжджали і підтверджували свої підписи. Це іграшки, вони нам набридли, але, на жаль, вони поки що ніяк не змиряться з ситуацією, що потрібно виходити з Кабміну і працювати в опозиції», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

«Погрожувати нам не потрібно. Справа в тому, що парламент може ухвалювати будь-яке рішення», - сказав він, додавши, що у разі здійснення спроб провести пакетне голосування без відповідного рішення парламенту, він сам блокуватиме трибуну.

Водночас О.ТУРЧИНОВ зауважив, що у разі збереження чинної процедури – голосування бюлетенями – БЮТ здатен забезпечити стовідсоткове голосування за кандидатуру, висунуту фракцією НУ-НС.

За його словами, існує багато механізмів продемонструвати своїм партнерам, що всі 156 депутатів проголосують за кандидатуру спікера від НУ-НС.