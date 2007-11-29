Тимошенко не приймає відставку голови Одеської «Батьківщини»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує залишити В’ячеслава КРУКА на посаді голови Одеської міськорганізації партії "ВО «Батьківщина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на прохання журналістів вона прокоментувала заяву голови Одеської міськорганізації «Батьківщини» В.КРУКА про його відставку з посади.

"В.КРУК, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, - проводив ефективну і якісну роботу на посаді голові міської організації. Багато в чому саме завдяки йому і блок, і партія завдячують успіху в цьому далеко не найпростішому для нас регіоні. Я знаю, що В.КРУК мав свою точку зору на цілий ряд питань щодо розвитку партійної міської організації та пріоритетів діяльності депутатів міської ради від БЮТ".

"Але наша політична сила тим і сильна, що у нас надзвичайно розвинута внутрішньопартійна демократія, а дискусії та суперечки не забороняються, а навпаки заохочуються і стимулюються. Ми дискутуємо у своєму політичному колі аж доки не будуть зняті всі протиріччя, поки не народяться всі необхідні компроміси, а вже потім діємо – як єдина монолітна команда. Тому виникнення будь-яких непогоджень всередині організації не є ані трагедією, ані навіть драмою. Це робочий процес і стандартна ситуація", - сказала лідер БЮТ.

"Особисто я буду рекомендувати залишити В.КРУКА на посаді голови Одеської міської організації партії «ВО «Батьківщина» і всіляко підтримаю його в роботі", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, голова Одеської міської організації ВО «Батьківщина», голова фракції БЮТ в Одеській міськраді В.КРУК заявив про складення своїх повноважень.

У поширеній ним заяві йдеться: «Я вважаю за неможливе для себе бути керівником фракції та партійної організації, якщо статус керівника не дає мені права на власну позицію, не дає можливості висловлювати свою думку. Оскільки високопоставленими функціонерами БЮТ були висловлені образливі коментарі з приводу моєї громадянської позиції та історичного бачення розвитку міста, в якому я народився».

В.КРУК зазначає, що звинувачувати його у «невідповідності високим ідеалам партії і посаді керівника партійної організації» почали після виступу в телеефірі «на підтримку рішення Одеської міськради про відновлення пам`ятника першобудівникам міста Одеси (російській імператриці Катерини II - УНІАН), зруйнованого в 1920 році з політичних мотивів».

«Вважаю, що з мого боку буде чесним відмовитися від тих партійних посад, обіймаючи які я мушу йти на компроміс зі своєю совістю», - зазначає В.КРУК.

Голова Одеської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Віталій БАРВИНЕНКО підтвердив, що, «дійсно, В.КРУК написав заяву про складання повноважень, проте керівництво облорганізації партії було поінформовано про це після обнародування документа». Разом з тим В.БАРВИНЕНКО висловив сумнів з приводу вказаних В.КРУКОМ мотивів відходу з посади голови міської організації партії.

Народний депутат України від БЮТ В.БАРВИНЕНКО підтвердив, що «приблизно півроку тому, а зовсім не в ці листопадові дні, Микола ТОМЕНКО, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ і я дійсно розмовляли з В.КРУКОМ, цікавлячись, зокрема, тим, чи голосував Вячеслав Юлієвич на сесії міськради за спорудження пам`ятника Катерині II на місці монумента «Потьомкінцям – нащадки», і висловили здивування з приводу його виступу в телеефірі, акценти якого явно не співпадали з позицією партії „Батьківщина”.