Вінський боїться, що коаліція до вівторка не доживе

Третього грудня передбачається проведення зборів демократичної коаліції, де будуть висунуті кандидатури на посаду голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат України Йосип ВІНСЬКИЙ (фракція БЮТ).

Він зазначив, що фракція НУ-НС на своєму засіданні має визначитися щодо кандидатури голови ВР остаточно.

За його словами, у вівторок могла б бути проголосована кандидатура від коаліції на посаду голови ВР, а до кінця тижня – проголосовано за прем’єр-міністра України.

На запитання журналістів, чи не боїться він того, що до вівторка можуть бути відкликані якісь підписи під угодою, і коаліція перестане існувати, він відповів, «боюся, бо тиск шалений».

Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що, зокрема, займався реєстрацією документів про створення коаліції в апараті ВР. Він підкреслив, що в апараті ВР викликали людей для повторного підпису і проводили експертизу кожного підпису. За його словами, це «виконувалась чиясь вказівка і я навіть знаю чия». В той же час він відмовився назвати, за чиєю вказівкою це робилося.

Й.ВІНСЬКИЙ також підкреслив, що сьогодні не відбулося голосування за запропоновану кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА тому, що «голосувати заочно неправильно, а тим більше, що фракція (йдеться про фракцію НУ-НС – УНІАН) рішення ще не прийняла».

Стосовно не підписання Іваном ПЛЮЩЕМ коаліційної угоди, Й.ВІНСЬКИЙ сказав: «або він сам прозріє, або обійдемося без його підпису». Представник БЮТ при цьому підкреслив, що це проблема блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, і БЮТ не вестиме переговорів із І.ПЛЮЩЕМ, «нехай НУ-НС вирішує свої проблеми самостійно».

Й.ВІНСЬКИЙ вважає, що при голосуванні за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра можуть бути віддані голоси і народних депутатів з інших фракцій.

В той же час він підкреслив: «Ми нікого не будемо купувати».