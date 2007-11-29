Тимошенко обіцяє ПР крісло віце-прем’єра

Юлія Тимошенко погодиться на те, щоб в її уряді віце-прем`єром був представник опозиції.

Про це лідер БЮТ заявила у кулуарах Верховної Ради, повідомляє сайт БЮТ.

«Ми підемо на це, якщо Партія регіонів проголосує закон про опозицію, який ми зараз пропонуємо, і який їм як майбутній опозиції потрібен. Цей закон передбачатиме і посаду віце-прем`єра, який контролюватиме діяльність уряду», - заявила Тимошенко.

«Я ще раз підтверджую, що ми є послідовними прихильниками того, щоб був прийнятий закон про опозицію, який дає опозиції широкі права по контролю за владою і дає парламентський опозиції реально контролювати та притягати до відповідальності тих представників влади, які порушують Конституцію та закон України», - наголосила вона.

Юлія Тимошенко наголосила, що БЮТ буде будувати стосунки з Партією регіонів виключно як стосунки влади і опозиції.

«Про жодну широку коаліцію мова йти не може, бо це буде зрада наших виборців», - наголосила вона.