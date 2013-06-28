Яцуба лякає Севастополь перспективою «двох господинь на одній кухні»

Севастополь у разі застосування практики обрання мера може втратити повноваження регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба на урочистих зборах на честь Дня Конституції України.

Нагадавши, що в місті, як і раніше, обговорюється тема виборності мера, Яцуба сказав: «Якщо ми підемо шляхом обрання мера, то місто позбудеться статусу міста-регіону і одержить статус міста, на яке розповсюджуватиметься закон про місцеве самоврядування, який більшою мірою зводиться лише до одного - виборів мера».

За словами Яцуби, «севастопольцям намагаються вселити думку про те, що місто розцвіте і стане багатшим тільки в цьому випадку», але всенародно обрані мери не гарантують якість їхньої діяльності.

Як вважає керівник Севастополя, якщо в місті «буде мер і призначений керівник, то, очевидно, не уникнути розпилювання влади». За його словами, очевидно, що «спроби розхитати положення в Севастополі вигідні не жителям міста. Ситуація в місті дестабілізується, почнуться міжусобні розбрати. Станеться знамените «дві господині на одній кухні». Місто, як всі ви пам'ятаєте, це вже переживало. Вважаю, що центральне керівництво країни, виходячи з геополітичного і військового статусу Севастополя, затвердженого в Конституції, повинно мати прямий вплив на управління містом», - наголосив Яцуба. На його думку, на Севастополі лежить особлива політична відповідальність, оскільки це «місто двох братських флотів, двох братських народів».

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Крім того, він запропонував пригадати досвід Києва, «де двічі обирали мера, якого не знали потім куди подіти».

Довідка УНІАН. Конституцією України надано особливий статус Севастополю, що передбачає ухвалення окремого закону. З 1996 року Верховна Рада України неодноразово, втім безуспішно, намагалася ухвалити закон про статус Севастополя.