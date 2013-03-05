У Севастополі пам'ятник Леніну охоронятиме міліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, 5 березня, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба.

Відповідаючи на засіданні президії міської ради на репліку депутата міськради, першого секретаря міськкому КПУ Василя Пархоменка про необхідність проведення опоряджувальних робіт на «головному пам'ятнику міста – пам'ятнику Леніну», В.Яцуба сказав: «влада міста повинна управляти цими процесами», і що він нікому не дозволить глумитися над пам'ятником. «Я у п'ятницю дав команду начальникові УВС виставити пост. Це не просто пам'ятник, це історичний пам'ятник, рівного якому немає на території України, це я вам говорю», - сказав В.Яцуба.

Він піддав критиці роботу посадовців, які відповідають за стан міських пам'ятників. «Все занедбане, затоптане, треба упорядковувати. Ми, виходить, не знаємо, де наші пам'ятники, по-друге, вони заросли бур'яном і сміттям, навіть у центрі міста. По-третє, ми ні копійки не виділяємо», - сказав В.Яцуба.

Керівник міста зажадав від своїх заступників і голів районів наступного тижня надати пропозиції з постановки на баланс усіх пам'ятників першої оборони Севастополя і пам'ятників Великої Вітчизняної війни. «У нас пам'ятники упорядковують іноземні держави, а не бюджет. Все тримається на суботниках. Так не може бути», - сказав В.Яцуба. Він також запропонував депутатам виділити з місцевого бюджету на головні пам'ятники міста по «двісті-триста тисяч».