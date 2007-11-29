ВР має очолити представник ПР? ”Але називати її зараз передчасно”...

Депутат фракції Партії регіонів Юрій Мірошниченко вважає, що інтереси держави і суспільства потребують обрання на посаду голови Верховної Ради представника Партії регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

"Зі створенням коаліції не все так гладко, як про це говорять і переконують нас чільники помаранчевих політичних сил", - заявив Мірошниченко.

"На сьогодні наша позиція залишається незмінною: ми переконані, що коаліція повинна бути створена на базі програми Партії регіонів. Ми переконані, що повинна існувати коаліція, яка включатиме понад 300 народних обранців", - наголосив він.

За його словами, у Партії регіонів "переконані, що головою Верховної Ради повинен стати політик, який відстоюватиме інтереси суспільства і держави, а не окремої політичної партії чи блоку, політик, який користується авторитетом у суспільстві, здатен налагодити роботу парламенту, який стане над політичними силами, політичними уподобаннями і коаліцією".

"Принципова наша позиція полягає і в тому, що Верховну Раду має очолити представник Партії регіонів. Але називати її зараз передчасно", - сказав Мірошниченко.

"Це пов’язано з тим, що завчасне оприлюднення нашої кандидатури призведе до того, що наші політичні опоненти почнуть зосереджувати свої зусилля не на парламентській роботі, а на дискредитації цієї людини", - пояснив "регіонал".

За його словами, у разі виникнення питання про підтримку на посаду голови Верховної Ради представника не Партії регіонів, "це буде результатом більш широкого компромісу, ніж простий розподіл "портфелів" у Верховній Раді".

"В жодному разі Партія регіонів не буде підтримувати одіозних політиків, які уособлюють політичний курс, неприйнятний для нашої партії та наших виборців", - зазначив Мірошниченко.

"Ми згодні підтримати людину, яка, на наш погляд здатна об‘єднати суспільство, вміє і готова знаходити компроміс, і чує не лише ту політичну силу, за квотою якої пройшла до парламенту, але й політичних опонентів", - додав він.

Українська правда