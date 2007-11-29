Гречкою Черновецького зацікавився Верховний Суд

Верховний Суд України зобов’язав Генеральну прокуратуру надати матеріали про порушення кримінальної справи за фактом підкупу виборців Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ на виборах мера Києва у 2006 році та постанови Генпрокуратури про закриття цієї кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Верховний Суд сьогодні на засіданні задовольнив клопотання громадянина Віктора СПИРИДОНОВА за його касаційною скаргою на рішення Печерського районного суду столиці і Апеляційного суду.

За словами адвоката В.СПИРИДОНОВА Валерія КАРПУНЦОВА, «ми просимо скасувати ці рішення, направити на новий розгляд із зобов’язанням суду першої інстанції здійснити перевірку підстав для закриття кримінальної справи».

«В матеріалах судової справи взагалі відсутня постанова про порушення кримінальної справи. Як суд першої інстанції і апеляційний давали оцінку діям слідчих Генпрокуратури?», - запитав адвокат.

У свою чергу, коментуючи цю справу, присутній на судовому засіданні колишній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО сказав: «При будь-якій справі, яка розглядається, фактор моральності повинен бути вищий за фактор обгрунтування». При цьому він висловив здивування, чому суд першої інстанції та апеляційний суд могли винести рішення без досконального вивчення кримінальної справи.

На запитання, чи дійсно Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкуповував виборців, О.ОМЕЛЬЧЕНКО відповів: «Якщо благодійність від добра, від щирої душі, то вести пропаганду благодійності і допомоги не треба… А «під підпис» (мається на увазі, що благодійна допомога командою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО видавалася киянам за місцем їх проживання під розписку – УНІАН), це називається приниженням гідності людей. Це злочин службовий і моральний».

Як нагадав В.КАРПУНЦОВ, зазначена кримінальна справа була порушена у березні 2006 року Прокуратурою м. Києва за позовом В.СПИРИДОНОВА, однак потім була витребувана до Генпрокуратури і закрита.

В.СПИРИДОНОВ оскаржував закриття кримінальної справи у Печерському районному суді і апеляційному суді.