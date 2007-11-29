Кириленко заспокоїв регіоналів: у НУ-НС зла на них не тримають

Голова фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” В’ячеслав Кириленко після завершення засідання ВР заявив, що представники парламентської більшості готові зробити все для того, щоб теперішня меншість відчула себе повноправним учасником усіх процесів у державі.

“Тобто як парламентська опозиція в усіх демократичних країнах”, - цитує голову фракції сайт НУ-НС.

“В новому парламенті ми розпочнемо новий етап стосунків з опозицією - етап співпраці. Ми не тримаємо зла на наших опонентів, але у нас є принципові розбіжності у поглядах на майбутнє України”, - наголосив Кириленко.

Водночас він висловив упевненість в тому, що “за життєво важливі для нашої країни законопроекти будуть віддавати голоси не менше 250-260 депутатів”.