У НУ-НС кажуть, що Яценюк погодився бути спікером ВР

Арсеній Яценюк дійсно знав про те, що його кандидатуру пропонуватимуть на пост спікера, і він дав свою згоду на це.

Про це ІнтерМедіа консалтинг повідомив народний депутат від фракції блоку НУ-НС Володимир Ар’єв, відповідаючи на питання, чи дав Арсеній Яценюк свою згоду на те, щоб його кандидатура була запропонована від блоку на посаду спікера ВР.

“По-перше, зараз Яценюк перебуває в робочій поїздці, виконуючи обов`язки міністра закордонних справ, і він дійсно знав про те, що його кандидатуру пропонуватимуть на пост спікера, і дав свою згоду на це. Відповідну реакцію ми подивитися не могли, але вона існує, вона є. Можна буде запитати його про це, коли він повернеться з Мадрида”, - зауважив політик.