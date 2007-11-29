Ющенко просить коаліцію не працювати на одного-двох політиків

17:44, 29 листопада 2007
Політика
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“Агресивні моделі” тільки заважатимуть

Віктор ЮщенкоВіктор Ющенко дав інтерв’ю Українській службі ВВС, повідомляє прес-служба Президента.

Говорячи про початок роботи парламенту, формування коаліції та уряду, Ющенко зауважив: «Дуже важливо, коли ми сьогодні говоримо про стабілізацію парламенту, щоб ми не йшли агресивними моделями. Тому що ця модель є тупикова. Вона працюватиме на руку одному чи двом політикам, але не працюватиме для нації», – сказав Президент, додавши, що ключова проблема нині полягає саме в тому, «чи ми робимо коаліцію проти опозиції – як надмету, чи ми формуємо коаліцію для того, щоб сформувати розвиток країни, нації».

Президент ще раз наголосив, що сьогодні для політиків «головна мета має стати навколо національних пріоритетів» – йдеться про те, що може об’єднати всіх «і вивести з позиції ворожого протистояння хоча би на позиції опонентів».

«Нас повинні об’єднувати національні цілі. Це єдиний фільтр, з яким треба підходити до формування майбутнього парламенту», – сказав Ющенко – «... Щоб не трапилося так – більшість створена, але ми не можемо провести закони, тому що немає консолідації, тому що та агресивність, яка потрібна комусь чи одиницям, перешкоджає сьогодні рухатися цілому інституту».

 

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