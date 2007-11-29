Нашоукраїнець Ключковський каже, що непідписантам нема про що турбуватися

Не можна рішенням фракції ініціювати процес складання окремими депутатами своїх повноважень.

Про це ІнтерМедіа консалтинг заявив народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій Ключковський, коментуючи інформацію, що з`явилася, про те, що блок нібито має намір позбавити повноважень народних депутатів Ігоря Кріля і Василя Петьовку (обидва – колишні непідписанти коаліційної угоди з БЮТ. - ред.).

“Ніякої офіційної інформації із цього приводу у мене немає. Все на рівні якихось чуток. Різні люди висловлюються”, – зауважив Ключковський.

За його словами, юридично блок не може ініціювати процес складання повноважень окремими депутатами.

“Позбавити депутата повноважень (без добровільної згоди депутата. - ред.) рішенням блоку юридично неможливо. З цього питання можна ухвалити тільки політичне рішення”, – підкреслив парламентарій.