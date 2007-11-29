Соціалісти таки залишили Мороза. На згадку?

"Олександр Мороз запропонував, щоб голосування щодо кандидатури лідера СПУ відбувалося в таємному режимі. Проте з`їзд в черговий раз підтвердив, що сьогодні єдиним лідером, який має беззаперечний авторитет в партії, є Олександр Мороз", - наголосив Ярослав Мендусь в інтерв`ю газеті "Товариш", повідомляє сайт СПУ. - "Найвищий орган СПУ практично одностайно проголосував за його переобрання. Так само, після жорсткого обговорення кампанії-2007, рівня відповідальності кожного керівника, були сформовані Політрада, Політвиконком та Секретаріат. На відміну від бізнес-партій, де подібні рішення приймаються кулуарно, Соцпартія провела поствиборчий з`їзд відкрито, нічого не приховуючи від ЗМІ та суспільства. Все решта - пусті роздуми. Треба не стільки чистками займатися (хоча й це потрібно), скільки змінювати стиль і зміст роботи."

В той же час, на думку секретаря Політради, з`їзд наочно продемонстрував відсутність кадрового голоду в СПУ. Зокрема, на з`їзді Олександр Мороз особисто назвав імена людей, які могли б очолити СПУ: Станіслав Ніколаєнко, Олексій Малиновський, Василь Цушко...