Ющенко про більшість, програму і кінець політичної корупції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує створення коаліції між блоком «Наша Україна – Народна Самооборона» і Блоком Юлії Тимошенко, оскільки вперше за три роки його президентства з’явиться парламентська більшість, на яку він зможе обіпертися у реалізації своєї програми. Про це він сказав в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

«Я працюю Президентом три роки, і в мене жодного дня не було парламентської більшості. Я думаю, що такі дні добігають кінця. Буде парламент, на який Президент зможе обіпертися. Речі, які виглядали проблемними у 2005 році, чи коли ми мали інший парламент, іншу більшість, і вона, на жаль, працювала більше року, і це призвело до згаяння дуже багатьох ініціатив, - нині, я думаю, що сьогодні це вже у минулому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що знає позицію кожного депутата відносно перспектив майбутньої коаліції, національних пріоритетів, якими буде рухатися коаліція.

«Я натхненний тим, що уже більше ніколи в українській політиці не повториться та ганьба, яка була рік тому, коли через політичну корупцію просто скуповувалися мандати депутатів, як у 2004 році скуповувалися голоси. Я думаю, що це була остання “п’єса” того режиму або дітей того режиму», - додав глава держави.