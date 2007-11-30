Ющенко надавав Черновецькому доручень мов Попелюшці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав низку конкретних доручень голові Київської міської державної адміністрації Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, КМДА необхідно вжити заходів щодо припинення вирубки зелених насаджень. Насамперед, йдеться про ситуацію із тотальною вирубкою дерев у місцях масового зведення новобудов.

Президент також доручив розробити план винесення за межі міста індустріальних підприємств (йдеться про ситуацію із селищем Корчувате).

Глава держава також вимагає від київської влади терміново врегулювати ситуацію із НСК «Олімпійський», а саме вирішити питання з будівництвом торгового центру «Троїцький», розташованого на Олімпійській площі.

Окреме доручення стосується забезпечення Києва спортивними ділянками та майданчиками як у рамках підготовки до чемпіонату Євро-2012, так і з урахуванням реальних потреб столиці.

Президент також доручив винести на відстань 30 км від меж міста розважальні установи – казино та зали ігрових автоматів.

Ще одне доручення глави держави стосується вирішення у найкоротші терміни ситуації зі встановленням у Києві пам’ятника загиблому журналісту Георгію Гонгадзе.

Низка термінових доручень також стосується роботи музеїв, зокрема, врегулювання діяльності і створення можливості для роботи Музею народної архітектури та побуту України в Пироговому.

Президент, крім того, вимагає повернути в державну власність будинок на вулиці Інститутська, 3, і створити на базі цього приміщення та приміщення Національного художнього музею Музей образотворчого мистецтва України.

Голова КМДА також має запропонувати вирішення питання статусу музею «Київська фортеця» і план розвитку музею.

Глава держави обговорив із Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ комплекс питань, пов’язаних із потребами релігійних організацій. У цьому контексті київська влада, передусім, має відмежувати розважальні заклади від місць розташування релігійних закладів та установ. Президент також доручив вирішити питання реституції державного майна, відродження храмів у столиці та прискорити будівельні роботи, що ведуться на подібних об’єктах.

Київська влада також повинна впродовж 2008 року створити Меморіал пам’яті жертв Голодомору в рамках 75-х роковин Голодомору 1932-33 років.

Крім того, під час зустрічі В.ЮЩЕНКО доручив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та голові Київської обласної державної адміністрації Вірі УЛЬЯНЧЕНКО вирішити питання облаштування та продовження будівництва Окружної дороги.