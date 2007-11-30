Ви знаєте як з 9 різних партій створити монолітну НУ-НС?..

Президент України Віктор Ющенко наголошує на необхідності створити єдину партію на базі блоку «Наша Україна - Народна Самооборона», щоб мати стабільний парламент.

Про це він сказав в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

«Наша Україна - Народна Самооборона» – це не є партія однієї людини. Сьогодні у блоку НУ-НС є дев’ять партій. Ви можете дати рецепт, як для партій, які мають свої статути, свої програми, методи управління знайти модель, яка б створила моноліт у рамках блоку? …Я маю одне бажання: усі дев`ять політичних партій мають бути в одній партії. Подати один одному руку. Якщо потрібно, залишити поза дискусією речі, які будуть детонувати у будь-якій політичній силі. І зробити політичний проект, який би привів до єдиної партії», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що 28 листопада зустрічався з депутатами фракції НУ-НС, які не підписали угоду про створення демократичної коаліції, та пояснив їм, що метою виборів було одержати політичну стабільність.

«Місія «Нашої України» може бути дуже чутливою і важливою: створити стабільний парламент. І це моя надмета. «Наша Україна», як мені здається, постійно також робила на цьому наголос», - сказав Президент.

«Ми ці конюшні повинні почистити, викинути з них блуд і спекуляції, які можуть виникнути на тому чи іншому етапі роботи парламенту. Адже повірте, перевага у два-три голоси більшості над меншістю – вона важлива, коли ми говоримо про обрання прем’єра чи спікера, і їх можна проголосувати, але коли мова йде про те, як облаштувати життя країни, починаючи із бюджету і закінчуючи будь-яким законом, - дуже часто двох-трьох голосів замало», - пояснив він.

В.ЮЩЕНКО також наголосив на важливості знаходження спільної мови Партії регіонів з новоствореною коаліцію навколо національних пріоритетів.

Водночас, він зауважив, що знає про те, що є певні кола у БЮТ, у Партії регіонів, в інших партіях, які, якщо допустити їх до державної чи урядової політики, можуть змінити відчуття державних інтересів на приватні.

«Іще раз повторюю, що головною метою, яка має нас консолідувати, мають бути не портфелі і не посади. А національні цілі. Щоб потім, через місяць, нам не докоряли, як у тому єврейському анекдоті: колгосп створений, тепер шліть нам колгоспників, бо немає кому працювати. Буде створена більшість, але ми не зможемо провести через сесійну залу закон!», - сказав В.ЮЩЕНКО.