Ющенко пояснив, що йому не подобалось в уряді на чолі з Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що новий уряд на чолі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО має бути професійним. Про це він сказав в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

«Нам треба відмовитися від політичної, партійної практики призначати людей, які в темах, ввірених відповідним міністерства та відомствам далекі, не мають досвіду. Це те, що відбувається сьогодні, наприклад, з транспортом, коли ми маємо непрофільного міністра, очевидно недурну людину, але тут мова іде не про оцінку його інтелектуальних можливостей, а про професійну здатність», - зауважив глава держави.

Він відзначив, що у попередньому уряді Ю.ТИМОШЕНКО було допущено досить «багато речей, які засвідчують неефективність управління». «Починаючи від теми власне моделі управління, коли одним махом були загублені структури, які, до речі, мають займатися державним контролем, в тому числі і в газовій сфері. Чи тема так званих вільних економічних зон. На жаль, можливо, тоді час такий був, можливо, обставини такі були, що треба було сприймати і такого роду кроки», - пояснив В.ЮЩЕНКО.

«Але в будь-якому випадку я хотів би, щоб будь-який майбутній український уряд, в тому числі і Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО), щоб це були уряди професійні, щоб там не відбувалися експерименти одного дня, за які потім доводиться роками розплачуватися», - наголосив Президент України.