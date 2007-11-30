Єхануров підписав коаліційну угоду ”із застереженнями”

Народний депутат від "Нашої України - Народної самооборони" Юрій Єхануров підписав коаліційну угоду між блоком НУНС й БЮТ із застереженнями. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив бютівець Йосип Вінський.

"Реально підписів 227, крім підпису Івана Плюща, який не підписався. Дійсно Юрій Єхануров поставив підпис і потім в дужках написав "із застереженнями", - сказав Вінський.