Єхануров підписав коаліційну угоду ”із застереженнями”

10:07, 30 листопада 2007
Політика
1377 0

Бачив Вінський

Народний депутат від "Нашої України - Народної самооборони" Юрій Єхануров підписав коаліційну угоду між блоком НУНС й БЮТ із застереженнями. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив бютівець Йосип Вінський.  

"Реально підписів 227, крім підпису Івана Плюща, який не підписався. Дійсно Юрій Єхануров поставив підпис і потім в дужках написав "із застереженнями", - сказав Вінський.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter