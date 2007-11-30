«Помаранчева коаліція» стала несподіванкою для німців

Новина про створення у Верховній Раді України «помаранчевої коаліції» стала несподіванкою для політиків у Німеччині. Про це з голова Німецько-української парламентської групи Бербель Кофлер та інші німецькі політики розповіли в інтерв`ю Німецькій хвилі

У німецьких політичних колах висловлюють задоволення тим, що процес створення уряду в Україні пришвидшився. Полегшення відчувається особливо після того, як минулого тижня з`явилися повідомлення про те, що деякі депутати від «Нашої України» не готові підписати коаліційний договір. Каже Бербель Кофлер: «Я була вражена таким швидким рішенням проблеми, і сподіваюся, що це може стати знаковим для створення нового стабільного уряду в Україні». Саме в цьому безпосередньо зацікавлена і Німеччина, каже депутат Бундестагу. Передусім з огляду на те, що нині проходить важливий етап переговорів України з ЄС про політику сусідства, в яких Німеччина грає провідну роль. Відсутність стабільного уряду заважала роботі над угодою між Києвом та Брюсселем, каже Кофлер. Ґюнтер Кріхбаум вважає, що створення нової коаліції укріпить демократичні основи української держави: «Ми упевнені, що рух до демократії продовжуватиметься. Але дещо потрібно ще зробити, наприклад, продовжити боротьбу з корупцією”. На новий уряд чекає багато роботи в цьому напрямі, наголосив Кріхбаум.