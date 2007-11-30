Україна та Росія вкотре поділили Азовське море

Делегації України та РФ на переговорах щодо визначення морських кордонів погодили проходження серединної лінії в Азовському морі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося під час чергового раунду переговорів делегацій України і Російської Федерації з розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки, що відбувся 28-29 листопада.

Делегації також доручили експертам узгодити проект лінії розмежування територіальних морів, континентального шельфу і виключних економічних зон у Чорному морі, відобразивши її на карто-схемі.

Сторони обговорили деякі аспекти підготовки двосторонніх угод, які регулюватимуть питання судноплавства, рибальства і захисту морського середовища та екологічної безпеки в Азовському і Чорному морях та Керченській протоці.

За результатами переговорів глава делегації України Віктор КИРИК і глава делегації Російської Федерації Валерій КЕНЯЙКІН підписали відповідний Протокол.