Financial Times: Тимошенко ненавидять в Москві

Впливова британська ділова газета "Financial Times" приділила свою увагу подіям в Україні. "Тимошенко приблизалась до крісла прем`єр-міністра" - так озаглавлена стаття в її сьогоднішньому номері. "Юлія Тимошенко, залізна леді української політики, ще ближче підійшла до того, щоб стати наступним прем`єр-міністром країни. Це трапилося після того, як вчора була офіційно сформована коаліція парламентської більшості – прихильники Тимошенко об`єдналися з соратниками прозахідного президента Віктора Ющенка, - пише видання. - Це стало важливою перемогою для Тимошенко, яка активно добивалася появи коаліції, що створена з мінімальною перевагою і підтримує її висунення в прем`єри. Як чекають, вона виступить за програму Ющенка щодо швидкого зближення України із Заходом, а свій пост використовуватиме як трамплін перед президентськими виборами.

За словами Тимошенко, голосування щодо її кандидатури і затвердження нового спікера парламенту можуть відбутися наступного тижня. Проте активний торг все ще продовжується, і незрозуміло, чи буде її кандидатура схвалена. Ряд президентських прихильників в парламенті загрожує виступити проти коаліції Тимошенко, побоюючись, що вона виступить проти Ющенка в ході президентських виборів 2009 року.

Якщо її коаліція і буде сформована, вона виявиться крихкою – в ній всього на два депутати більше, ніж необхідно, щоб забезпечити просту більшість в парламенті на 450 місць. Також неясно, чи зуміє її кабінет прийти до влади вчасно, щоб встигнути вплинути на результат найважливіших переговорів про ціну на природний газ з російською монополією "Газпром".

Блок БЮТ на чолі з Тимошенко, яка на Україні користується популярністю, але яку ненавидять в Москві, на подив зумів зібрати 31% голосів в ході дострокових парламентських виборів два місяці тому".