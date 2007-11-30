Томенко бачить три загрози для коаліції

Народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що демократична коаліція підтвердить свою функціональність після трьох голосувань – за керівництво Верховної Ради, за новий уряд та за поданий ним державний бюджет на наступний рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю „Українському радіо”.

На переконання М.ТОМЕНКА, „коаліція демократичних сил у складі БЮТ та НУ-НС буде функціональною за умов, коли політичні сили, що створили цю коаліцію, зроблять правильні висновки з непростої історії її формування”.

Говорячи про уроки формування цьогорічної демократичної коаліції, М.ТОМЕНКО зазначив, що першою загрозою для її ефективного існування є те, що коаліція проголошена, фактично, аж через 2 місяці після закінчення виборчої кампанії. „Це не лише вина Партії регіонів, Блоку Литвина та комуністів, які затягували роботу підготовчої групи парламенту. Це і проблема самих демократичних сил, які не поспішали діяти достатньо оперативно”, - вважає народний депутат від БЮТ.

Друга загроза, на його думку, полягає у тому, що деякі політики вважають за необхідне тлумачити коаліцію демократичних сил як коаліцію при Президентові України. Таким чином, усі принципові питання, на їх думку, мають ухвалюватися лише за умов отримання остаточної санкції на це Віктора ЮЩЕНКА. М.ТОМЕНКО вважає такий підхід помилкою, оскільки парламентська коаліція – це об’єднання політичних партій та фракцій, а не коаліція при якійсь структурі влади. „Саме ця обставина створила проблему в „Нашій Україні” – „Народній самообороні”, коли кілька разів змінювалася кандидатура на посаду голови Верховної Ради і досі офіційно НУ-НС не ухвалив остаточного рішення щодо цього”, - зазначив народний депутат.

Третьою загрозою існування демократичної коаліції у 227 голосів, за словами М.ТОМЕНКА, є те, що створений прецедент успішності шантажу семи чи шантажу трьох депутатів до всієї коаліції. „Якщо ті люди, які шантажували свої політичні сили необхідністю перегляду кадрових питань або вирішенням власних питань, не будуть адекватно оцінені у своїх партіях, то це може стати дурним прикладом для решти народних депутатів, які при розгляді будь-яких питань можуть застосовувати подібну практику. Причому, щоб успішно шантажувати нинішню коаліцію, достатньо тепер двох народних депутатів, які можуть поставити під загрозу існування більшості БЮТ-НУНС”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Тому, наголосив він, для того, щоб голосування за керівництво ВР, за новий уряд та за бюджет-2008 стали успішними, треба зараз зробити все, аби уникнути вищезгаданих загроз.