Тарасюк каже, що Балога перетворюється на Медведчука-2

Заступник керівника фракції «Наша Україна – Народна самооборона» у Верховній Раді VI скликання Борис ТАРАСЮК вважає, що керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА перетворює Секретаріат на орган, що підміняє главу держави.

Таку думку Б.ТАРАСЮК висловив сьогодні в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ-Украина» (№ 214 від 30 листопада 2007 року).

«Та система, яку побудував БАЛОГА, виключає донесення до Президента альтернативної думки, окрім думки самого БАЛОГИ. БАЛОГА повторює дії Віктора МЕДВЕДЧУКА (голова Адміністрації Президента з 2002 по 2005 рік – УНІАН), перетворюючи секретаріат на орган, що підміняє Президента», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він стверджує, що В.БАЛОГА вів переговори про створення «широкої» коаліції з Партією регіонів, не довівши до відома політради блоку НУ-НС.

«Під його керівництвом проходила виборча кампанія, в ході якої ми втратили шанс одержати більшу кількість голосів. Саме він диригував діями непідписантів, що призвело до негативної реакції як у суспільстві, так і за кордоном. Фактично відповідальність за весь негатив, який супроводжував коаліційний процес, лежить персонально на Вікторі БАЛОЗІ», - вважає він.

При цьому Б.ТАРАСЮК виключив, що В.БАЛОГА як керівник Секретаріату Президента діяв за згодою й за дорученням Президента Віктора ЮЩЕНКА. «Не можна ототожнювати Президента з його оточенням, яке очолює БАЛОГА. На жаль, Президент не знає про все, що відбувається в його оточенні», - додав представник НУ-НС.

На його думку, при створенні єдиної партії на базі блоку НУ-НС В.БАЛОГА не може претендувати на лідерство нової партії. «Як рядовий член, якщо він прийме програму й дотримуватиметься партійних принципів, - будь ласка. Але я не бачу можливості того, щоб він став одним із лідерів партії», - підкреслив Б.ТАРАСЮК.