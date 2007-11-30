Brabus побудував ексклюзивний Mercedes SLR Roadster (фото)

Тюнінгове ательє Brabus розробило програму доопрацювань для новітнього спортивного родстера Mercedes-Benz SLR McLaren. Для цього автомобіля фахівці Brabus пропонують новий передній і задній спойлери, розроблені на основі тестів в аеродинамічній трубі, а також новий задній дифузор, що оптимізує потоки повітря, які проходять під днищем автомобіля на високих швидкостях.

Базовий 626-сильний мотор V8 з механічним нагнітачем інженери Brabus форсували до 650 кінських сил шляхом установки нових розподільних валів, системи охолоджування палива і спортивної випускної системи. Крім того, на задній осі SLR Roadster з`явився диференціал підвищеного тертя з 40-процентним блокуванням. В результаті цих переробок, з нуля до ста кілометрів на годину родстер розженеться за 3,6 секунди, проти 3,8 секунди у базової моделі, а його максимальна швидкість досягає 337 кілометрів на годину (+7 кілометрів на годину до показників базової версії).

Усередині допрацьованої машини з`явилася оригінальна обробка з прошитої шкіри, якою затягнутий весь низ салону, включаючи підлогу, а також карбонові вставки і кермове колесо, частково обтягнуте алькантарою. Крім того, спеціально для SLR Roadster ательє пропонує 20-дюймові колеса з шинами Pirelli або Yokohama розмірності 255/30 спереду і 305/25 ззаду.

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