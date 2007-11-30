Ющенко хоче поставити на якір усі парламентські сили

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає всі парламентські сили знайти порозуміння між собою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на церемонії вручення державних нагород з нагоди 16-ї річниці Всеукраїнського референдуму, на якому народ України підтримав Акт проголошення незалежності Українию.

За словами Президента, сьогодні необхідно продемонструвати повагу до національної мети. В.ЮЩЕНКО наголосив, що необхідно мати «загальнонаціональну мету, мрію, якір, який би об’єднував всіх незалежно від того, якою ти мовою говориш, де ти народився, яку політичну силу представляєш».

«Для мене сама велика проблема нинішнього парламенту це той антагоністичний дух, який привноситься разом із переможцями», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він зауважив, що подібна ситуація в парламенті негативно відбивається і на суспільних настроях. «Ми бачимо не тільки сценарій протистояння, але й сценарії, які відкидають далеко і ті настрої, які є в суспільстві і народжують спекуляції, які не допомагають соборною робити націю”, вважає Президент.

На його думку, “потрібно зробити багато кроків назустріч”. “Прийшли всі з рівними мандатами, ніхто не старший, ніхто не менший, всі делеговані громадянами України, виборцями», - підкреслив Президент.

Він наголосив, що функцією і обов’язком парламенту є забезпечення стабільності як в парламенті, так і в суспільстві.

За словами В.ЮЩЕНКА, якщо парламент стає джерелом неспокою, це негативно впливає на всі сфери життя, в тому числі на бізнес, соціальну політику.

Як підкреслив Президент, замість того, щоб влаштовувати в парламенті протистояння, необхідно знайти порозуміння і консолідацію навколо соціального пакету на 2008 рік, щоб кожна людина в країні відчула позитивні зрушення.