Екс-непідписант вважає, що провал Яценюка “поставить хрест на коаліції”

Після дискусій і деяких невизначеностей БЮТ і “Наша Україна - Народна самооборона” виконали свою передвиборчу обіцянку і утворили демократичну коаліцію. Екс-непідписант коаліційної угоди НУ-НС та БЮТ Віктор Тополов вважає це “безумовно, важливим кроком у напрямку подальших спільних дій двох політичних сил”. “Однак не варто самозаспокоюватися. Зараз коаліція постала перед новими серйозними випробуваннями на міцність”, - прес-служба НУ-НС цитує застереження екс-непідписанта до товаришів по блоку.

На думку Тополова, обрання Голови Верховної Ради є тестом “і для самої коаліції, і для депутатів від політичної сили, яку чітко і вагомо підтримав на цих виборах Глава держави”.

Нардеп застеріг своїх колег по фракції від того, щоб “емоції та особисті міркування взяли гору над політичними зобов’язаннями перед виборцями і почесним головою “Нашої України” Віктором Ющенком”. Він вважає, що нерезультативне голосування за кандидатуру Арсенія Яценюка поставить “жирний хрест на новонародженій коаліції”. Провал обрання цього політика спікером парламенту, зауважив екс-непідписант, зробить неможливим і подальші кроки більшості, “зокрема, обрання прем’єр-міністра і формування уряду. У фіналі це означає цілковите фіаско Блоку “Наша Україна - Народна Самооборона” та демократичного табору загалом...” – зауважив Тополов.

Тому, на його думку, тим, хто має “особливі думки”, “не залишається нічого іншого, як голосувати за Яценюка. Ми за крок до зради довіри виборців і довіри Президента”, - попередив Тополов соратників по блоку.