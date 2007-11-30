БЮТ назвав 4 людей, які пропонували мільйони нардепам

Блок Юлії Тимошенко найближчим часом має намір передати до СБУ документальні факти та відео-зйомку з фактами підкупу народних депутатів з метою нестворення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив народний депутат, член фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, БЮТ раз і назавжди хоче припинити політичну корупцію і шантаж у ВР.

Крім того, С.СОБОЛЄВ наголосив, що останнім часом йде не просто підкуп депутатів від БЮТ, а й загрози їхньому життю.

В ході прес-конференції були оприлюднені 4 невеликі відеосюжети, які свідчать про факти переговорів з депутатами БЮТ відносно того, аби вони не підписували угоду про створення коаліції. У цих відеосюжетах з боку переговорників фігурують нібито Олег НАДОША (№183, Партія регіонів), Сергій ТИХОНОВ (помічник віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА), Володимир СІВКОВИЧ (№79, Партія регіонів) та Михайло БРОДСЬКИЙ (один з лідерів Партії вільних демократів).

Крім того, у прес-конференції взяли участь 8 народних депутатів від БЮТ, яким, за їх словами, пропонували гроші за відмову від створення коаліції. Зокрема, Геннадій ЗАДИРКО, Сергій ПАШИНСЬКИЙ, Сергій СОБОЛЄВ, Віктор УКОЛОВ, Юрій ОДАРЧЕНКО, Юрій ПРОКОПЧУК, Володимир КАПЛІЄНКО і Валерій ГАЦЬКО.

Кожен народний депутат поінформував про те, що йому пропонували від 5 до 10 млн. доларів за те, щоб вони не з’являлися на перше засідання ВР, не підписували коаліційну угоду і не голосували за обрання прем’єр-міністра.

Як пояснив народний депутат В.УКОЛОВ, на першому етапі зазвичай до депутатів зверталися їх знайомі чи близькі друзі. На другому етапі зазвичай вже йшли розмови з особами, які фігурують у відеозйомках.

Крім того, як алібі депутатам, які погодяться не входити до коаліції, пропонувалося або захворіти, або інсценувати побиття чи ДТП. В.УКОЛОВ також наголосив, що той обсяг записів, який був оприлюднений сьогодні, не є повним.

Крім того, він наголосив, що низька якість записів пов’язана з тим, що зазвичай депутати від БЮТ це знімали на відеокамери, які розміщуються в мобільних телефонах.

В.УКОЛОВ також повідомив, що депутати, які погодилися відмовитися від підписів під угодою про коаліцію, спочатку б отримали 5 млн., а 5 млн. пізніше - після того, як остаточно «провалилися» б усі спроби формування демократичної коаліції.