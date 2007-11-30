Регіонал Сухий обіцяє не поводитися як придурок

Партія регіонів готова працювати на народ України як представники найвищого законодавчого органу країни – Верховної Ради. Так нардеп від ПР Ярослав Сухий відповів ІнтерМедіа консалтинг на запитання, чи готова фракція ПР працювати в опозиції і чи ініціюватиме створення об`єднаної опозиції.

“Ми як були у владі, так і будемо, тому що гілка нашої влади називається законодавчою. А опозиція передбачає тільки єдину можливість формування уряду не нами, а іншими людьми. Все. Не потрібно нас нацьковувати одного на одного, ділити, розділяти і т.д. Ми всі народні депутати України. А як ви собі уявляєте мою відповідь, що ми не готові працювати в опозиції? Що це означає?”, - обурився політик.

На репліку, що це означає, чи буде ПР конструктивною опозицією, Ярослав Сухий відповів таким чином: “А чому ви не питали у бютівців, коли вони, як придурки, бігали по залу з мегафонами, сиренами, гудками, закривалися в туалетах і електрощитових? Хто нам сьогодні має право робити зауваження і взагалі ставити такі питання? Ми що, колись працювали такими підступними методами? Ми колись танцювали на засіданні Верховної Ради? Це ми півроку не ходили на сесію, а потім пішли одержувати зарплату?”

“А для того, щоб вам було смішно і весело, щоб щось розмістити на сайті, запишіть, що я сказав: я собі вже придбав значок, круглий великий значок, на якому написано: “Я в опозиції. Партія регіонів”. Ось він у мене є, і я зараз в ньому сиджу”, - завірив Сухий.