Ющенко змінив склад делегації, що проводить переговори з ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс зміни до складу делегації України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення нового базового договору між Україною та Європейським Союзом.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Президент ввів до складу делегації заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА, поклавши на нього виконання обов`язків глави делегації України.

Також, відповідно указу, до складу делегації увійшов керівник Головної служби зовнішньої політики України Секретаріату Президента Ігор ДІР. На нього покладені обов`язки заступника глави делегації, керівника робочої групи політичних аспектів співробітництва України з ЄС.

До складу делегації також увійшли виконуючий обов`язки директора департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Олександр ТАРАНЕНКО та заступник директора цього департаменту Вадим ТРЮХАН.

Також глава держави увільнив першого заступника міністра палива та енергетики України Вадима ЧУПРУНА від виконання обов’язків керівника робочої групи з питань співробітництва у сфері енергетики між Україною та ЄС.

Крім того, Президент вивів зі складу делегації заступника міністра закордонних справ України Андрія ВЕСЕЛОВСЬКОГО, увільнивши його від виконання обов`язків глави української делегації, та Олександра ДАНИЛЕЙКА.