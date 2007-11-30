Азаров встановив планку ”для розумних”: дві звивини в голові

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ вважає, що політики, які «вже зараз бачать себе» на посту Президента і прем`єр-міністра, немає особистих якостей, щоб обіймати ці пости.

Таку думку М.АЗАРОВ висловив в інтерв`ю журналу «Корреспондент».

«У них немає таких особистих якостей, які могли б забезпечити їм успішне правління, немає ніяких заслуг, але вони вже себе вважають Президентом, прем`єром, лідерами нації", - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому на запитання, чи має він на увазі Юлію ТИМОШЕНКО, М.АЗАРОВ сказав: «Я не хочу навіть називати, хай розумний читач, у якого дві звивини є в голові (більше не треба), сам зметикує, що я кажу. А якщо цих двох звивин немає, то й читати йому, те, що я кажу, марно".